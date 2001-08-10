На Сахалине подготовлены мобильные группы ловцов браконьеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предстоящий рыболовный сезон и борьбу с браконьерством обсудили на межведомственном заседании, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации

Недобросовестным рыбакам уделили особое внимание на этом координационном совещании по обеспечению правопорядка в администрации района. Под председательством начальника ОМВД по Анивскому городскому округа Андрея Немыкина в межведомственном мероприятии приняли участие прокурор района Вадим Евдокимов, начальник анивского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания СКТУ ФАР Николай Лотин и представители администрации.

– На сегодняшний день предпринят комплекс мер для усиления борьбы с недобросовестными рыбаками. В операции «Путина-2022» задействованы службы СКТУ, ГИБДД, Росгвардия, Пограничное управление ФСБ, и другие подразделения правоохранительных органов и силовых структур, – рассказал начальник ОМВД России по Анивскому городскому округ Андрей Немыкин.

Прозвучало также, что в рамках борьбы с браконьерством устанавливаются личности не только рыбаков, но и перевозчиков незаконно добытой рыбы за пределы островного региона. Между правоохранителями и заинтересованными службами отлажен обмен информацией о готовящихся и совершаемых правонарушениях.

Оперативники мониторят мессенджеры, объявления в социальных сетях и другие информационные ресурсы. В настоящее время возбуждено 12 уголовных дел, из них 10 – по ст.256 УК РФ, и 2 – по ст.175. Ещё 7 уголовных дел возбуждено в отношении установленных лиц, 2 – в отношении группы лиц, 3 – по факту преступления, виновные в котором не установлены.

– Уголовную ответственность несут не только те, кто сетями ловит рыбу, но и местные жители, покупающие улов у браконьеров, – прокомментировала начальник отдела экономики и прогнозирования администрации округа Ирина Голенко.

С началом лососевой путины-2022 анивским отделом госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания запланирован комплекс мероприятий, совместных с ОМВД, Росгвардией и ФСБ. Для этого созданы мобильные группы, которые будут работать на всех реках Анивского района, в зависимости от оперативной обстановки.