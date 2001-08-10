158 нелегальных свалок найдены на Сахалине благодаря дронам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

158 мест несанкционированного размещения отходов выявили специалисты регионального оператора с помощью беспилотного летательного аппарата в 2022 году. Больше всего свалок специалисты регионального оператора зафиксировали в Долинском, Холмском, Анивском районах и Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".

Напомним, работа по борьбе с незаконными свалками началась в 2020 году. В этот же год в Сахалинской области было обнаружено и ликвидировано около 2500 свалок.

Поиск свалок с помощью беспилотников показал свою высокую эффективность. По информации министерства экологии и устойчивого развития Сахалинской области, всего в этом году с помощью дронов было обнаружено более 1000 несанкционированных свалок специалистами регоператора, минэкологии, регионального министерства цифрового и технологического развития и других привлеченных организаций. С начала 2022 году уже ликвидировано больше 500 несанкционированных свалок, в том числе зафиксированных с воздуха.

«Когда мы получаем информацию об обнаружении незаконной свалки, специалисты регионального оператора находят владельца земельного участка, на котором она размещена. Уведомляем его об обязанности в течение 30 дней ее ликвидировать. По истечению срока, в случае если свалка так и осталась на месте, мы своими силами вывозим мусор. Далее выставляем счет владельцу этого участка для возмещения понесённых затрат», - пояснил генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.

Сообщить об обнаружении несанкционированной свалки можно с помощью сервиса Сахалин.онлайн: достаточно прикрепить фотографию, указать адрес и координаты. Благодаря обратной связи на портале вам сообщат о ее ликвидации.

Также поделиться информацией, в том числе связанной с деятельностью регионального оператора, можно по телефону диспетчерской службы по телефонам: +7(914)740-49-08; +7 (4242)55-61-66. Кроме того, жалобу можно направить на горячую линию министерства ЖКХ: 8-800-302-00-65 со стационарного телефона, *0065 с мобильного или в whatsApp по номеру: 8-924-884-42-03, Специалисты кол-центра работают ежедневно кроме воскресенья с 08.00 до 20.00.