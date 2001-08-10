Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июня 2022
Сейчас 03:07
52,97|55,89|66,91
Власти Южно-Сахалинска будут отслеживать дорожную ситуацию в переулке Энергетиков
10:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

158 нелегальных свалок найдены на Сахалине благодаря дронам

158 нелегальных свалок найдены на Сахалине благодаря дронам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

158 мест несанкционированного размещения отходов выявили специалисты регионального оператора с помощью беспилотного летательного аппарата в 2022 году. Больше всего свалок специалисты регионального оператора зафиксировали в Долинском, Холмском, Анивском районах и Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".

Напомним, работа по борьбе с незаконными свалками началась в 2020 году. В этот же год в Сахалинской области было обнаружено и ликвидировано около 2500 свалок.

Поиск свалок с помощью беспилотников показал свою высокую эффективность. По информации министерства экологии и устойчивого развития Сахалинской области, всего в этом году с помощью дронов было обнаружено более 1000 несанкционированных свалок специалистами регоператора, минэкологии, регионального министерства цифрового и технологического развития и других привлеченных организаций. С начала 2022 году уже ликвидировано больше 500 несанкционированных свалок, в том числе зафиксированных с воздуха. 

«Когда мы получаем информацию об обнаружении незаконной свалки, специалисты регионального оператора находят владельца земельного участка, на котором она размещена. Уведомляем его об обязанности в течение 30 дней ее ликвидировать. По истечению срока, в случае если свалка так и осталась на месте, мы своими силами вывозим мусор. Далее выставляем счет владельцу этого участка для возмещения понесённых затрат», - пояснил генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.

Сообщить об обнаружении несанкционированной свалки можно с помощью сервиса Сахалин.онлайн: достаточно прикрепить фотографию, указать адрес и координаты. Благодаря обратной связи на портале вам сообщат о ее ликвидации.

Также поделиться информацией, в том числе связанной с деятельностью регионального оператора, можно по телефону диспетчерской службы по телефонам: +7(914)740-49-08; +7 (4242)55-61-66. Кроме того, жалобу можно направить на горячую линию министерства ЖКХ: 8-800-302-00-65 со стационарного телефона, *0065 с мобильного или в whatsApp по номеру: 8-924-884-42-03, Специалисты кол-центра работают ежедневно кроме воскресенья с 08.00 до 20.00.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?