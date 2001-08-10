Попасть на прием к терапевту и узкому специалисту в Южно-Сахалинске стало проще

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В лечебных учреждениях областного центра продолжается реализация регионального проекта "Доступная поликлиника". Его задача - повышение качества оказания медицинской помощи. В поликлинике №2 Южно-Сахалинска, благодаря внедрению ряда новшеств, сокращены сроки записи к терапевту и узким специалистам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Улучшение ключевых показателей работы учреждения во многом является результатом большой кадровой программы, инициированной в рамках проекта «Доступная поликлиника» министерством здравоохранения Сахалинской области и губернатором Валерием Лимаренко. В ходе этой работы были детально проанализированы рабочие графики всех специалистов, выявлены недочеты, расписание приведено в соответствие с федеральными требованиями. Нагрузку удалось равномерно распределить на всех врачей, что позволило существенно повысить доступность медпомощи.

Еще одно важное нововведение программы заключается в том, что к узким специалистам пациенты могут записаться не только в поликлинике, к которой приписаны. Если свободные талоны на ближайшие дни имеются в другом медучреждении, пациенту предложат более удобный вариант. Это дает возможность сократить время ожидания приема врача.

Напомним, получить талон в поликлиники областного центра можно несколькими способами: через Госуслуги, с помощью инфоматов и через сервис 1-300 – воспользовавшись круглосуточным региональным сервисом можно не только записаться на прием, но и вызвать врача на дом, оставить обращение.