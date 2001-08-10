В этом году акваторию Сахалинской области очистят от девяти затонувших судов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сейчас определяется порядок предоставления финансовой поддержки из федерального бюджета на выполнение этих работ. Всего в течение трех лет в островном регионе планируется утилизировать более 50 затонувших судов и их останков. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания в областном правительстве, которое провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Утилизация затонувших судов в Сахалинской области началась в прошлом году – работу выполнили на объекте в Корсакове. В этом году первое судно удалили из акватории Невельского района.
– Специалисты регионального министерства транспорта провели инвентаризацию имущества, которое затонуло в акваториях островного региона. Следующий шаг – утилизация этих судов. До конца года необходимо провести такую работу в Невельске, Корсакове и Южно-Курильске. Это вопрос экологии, а также важный этап модернизации нашей портовой инфраструктуры, – подчеркнул глава региона.
В 2023 году на Сахалине и Курилах планируется утилизировать 20 затонувших объектов. Еще 22 судна извлекут из воды в 2024.
Работы проведут в Корсаковском, Невельском, Холмском, Томаринском, Углегорском, Долинском, Макаровском, Поронайском, Александровск–Сахалинском, Южно-Курильском и Северо-Курильском районах.
Профильные специалисты продолжают инвентаризацию затонувшего имущества. Актуальные данные – фото и основные параметры – размещаются на цифровой карте.
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