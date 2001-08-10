Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июня 2022
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10:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В этом году акваторию Сахалинской области очистят от девяти затонувших судов

В этом году акваторию Сахалинской области очистят от девяти затонувших судов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сейчас определяется порядок предоставления финансовой поддержки из федерального бюджета на выполнение этих работ. Всего в течение трех лет в островном регионе планируется утилизировать более 50 затонувших судов и их останков. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания в областном правительстве, которое провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Утилизация затонувших судов в Сахалинской области началась в прошлом году – работу выполнили на объекте в Корсакове. В этом году первое судно удалили из акватории Невельского района. 

– Специалисты регионального министерства транспорта провели инвентаризацию имущества, которое затонуло в акваториях островного региона. Следующий шаг – утилизация этих судов. До конца года необходимо провести такую работу в Невельске, Корсакове и Южно-Курильске. Это вопрос экологии, а также важный этап модернизации нашей портовой инфраструктуры, – подчеркнул глава региона.

В 2023 году на Сахалине и Курилах планируется утилизировать 20 затонувших объектов. Еще 22 судна извлекут из воды в 2024.

Работы проведут в Корсаковском, Невельском, Холмском, Томаринском, Углегорском, Долинском, Макаровском, Поронайском, Александровск–Сахалинском, Южно-Курильском и Северо-Курильском районах.

Профильные специалисты продолжают инвентаризацию затонувшего имущества. Актуальные данные – фото и основные параметры – размещаются на цифровой карте.

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