В этом году акваторию Сахалинской области очистят от девяти затонувших судов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сейчас определяется порядок предоставления финансовой поддержки из федерального бюджета на выполнение этих работ. Всего в течение трех лет в островном регионе планируется утилизировать более 50 затонувших судов и их останков. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания в областном правительстве, которое провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Утилизация затонувших судов в Сахалинской области началась в прошлом году – работу выполнили на объекте в Корсакове. В этом году первое судно удалили из акватории Невельского района.

– Специалисты регионального министерства транспорта провели инвентаризацию имущества, которое затонуло в акваториях островного региона. Следующий шаг – утилизация этих судов. До конца года необходимо провести такую работу в Невельске, Корсакове и Южно-Курильске. Это вопрос экологии, а также важный этап модернизации нашей портовой инфраструктуры, – подчеркнул глава региона.

В 2023 году на Сахалине и Курилах планируется утилизировать 20 затонувших объектов. Еще 22 судна извлекут из воды в 2024.

Работы проведут в Корсаковском, Невельском, Холмском, Томаринском, Углегорском, Долинском, Макаровском, Поронайском, Александровск–Сахалинском, Южно-Курильском и Северо-Курильском районах.

Профильные специалисты продолжают инвентаризацию затонувшего имущества. Актуальные данные – фото и основные параметры – размещаются на цифровой карте.