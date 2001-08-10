В Южно-Сахалинске перенесли остановку общественного транспорта на пр. Мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из-за невозможности посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах «Металлобаза» и «Украинская» из-за ремонтных работ на перекрестке пр. Мира/ул. Украинская временный дорожный знак 5.16 - «Место остановки автобуса» будет размещен в районе поворота на АЗС «Роснефть» (пр. Мира, 7Б), рассказали ТИА "Острова" в городско администрации.

Маршруты № 3 и 4 будут осуществлять движение по пр. Мира с заездом на остановочный пункт Металлобаза, далее с разворотом перед ул Украинская, около АЗС, в обратном направлении и далее по измененному временному маршруту движения.

Данные изменения вводятся на время ремонта перекрестка ул. Украинской и пр. Мира. Работы здесь продлятся с 25 июня до 5 июля.