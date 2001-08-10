Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июня 2022
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13:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Десантно-штурмовая группа уничтожила условных террористов высадившихся на Курилах

Десантно-штурмовая группа уничтожила условных террористов высадившихся на Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах состоялось учение по противодействию диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

По замыслу учения небольшой группе условных террористов удалось высадиться на один их островов Курильской гряды.

С целью обезвреживания условного противника туда была направлена десантно-штурмовая группа на вертолетах Ми-8АМТШ. Действуя в сложных природно-климатических условиях, военнослужащие осуществили высадку в назначенном районе.

По прибытию на место, военнослужащие выполнили поиск и уничтожение условных ДРГ противника.

Данные мероприятия были отработаны на нескольких островах Курильской гряды.

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