Во дворах Поронайска идет ямочный ремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На этой неделе в Поронайске начали ремонт дефектов асфальтового и бетонного покрытия во дворах.

Специалисты администрации Поронайского городского округа проинспектировали дворовые территории районного центра. В ходе рейдов были выявлены дефекты общей площадью около тысячи квадратных метров. Заявки на устранение ям также были собраны в ходе обхода в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение». Активисты опросили горожан о состоянии дворов. Все заявки были включены в план-график ямочного ремонта.

Работы по ликвидации ям производят дорожники Поронайского ДРСУ. Сначала рабочие срезают поврежденное полотно, затем заполняют вырубленные участки горячей смесью. Под давлением дорожного катка материал сразу трамбуется и образует прочную заплату.

До 1 июля запланированы работы по 15 адресам:

1. Ул. Восточная, 129.

2. Ул. Восточная, 125а.

3. Ул. Октябрьская, 8.

4. Ул. Невельская, 1.

5. Ул. Невельская, 3.

6. Ул. Октябрьская, 12а.

7. Ул. Гагарина, 27а.

8. Ул. Восточная, 46.

9. Ул. Шмакова, 18.

10. Ул. Восточная, 125.

11. Ул. Дружбы, 11.

12. Ул. Дружбы, 15.

13. Ул. Дружбы, 17.

14. Ул. Сахалинская, 31.

15. Ул. Фрунзе, 28.