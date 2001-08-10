В 2022 году Южно-Сахалинске отремонтируют 25 образовательных учреждений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проинспектировал ход работ на нескольких объектах. В поездке главу областного центра сопровождали представители департамента образования и управления капитального строительства, а также городские и областные депутаты, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На капитальный ремонт школ и детских садов из областного, городского и федерального бюджетов выделено почти 400 млн руб. На эти средства будут отремонтированы 8 детских садов и 17 общеобразовательных школ городского округа: МАДОУ №14 «Рябинка», МАДОУ №8 «Журавленок», МАДОУ №2 «Березка», МАДОУ №43 «Светлячок», МАДОУ №46 «Жемчужина», МАДОУ №38 «Лучик», МАДОУ №4 «Лебедушка», МБДОУ №26 «Островок» и гимназия №1, СОШ №1, НОШ №21, гимназия №2, СОШ №19, кадетская школа, СОШ №22, СОШ №5, СОШ №6, СОШ №11, СОШ №14, СОШ №23, СОШ №26, СОШ №31, СОШ №34, восточная гимназия, лицей №1.
- Так, в этом году будет произведен капительный ремонт трех образовательных учреждений: кровля в школе №1 и гимназии №1, а также пищеблока и столовой в школе №22. Все подрядчики приступили к работам с 1 июня, планируемый срок окончания — конец августа, - рассказал заместитель директора департамента образования Сергей Луковой.
По словам директора школы №22 Владислава И, по окончании капитального ремонта пищеблок образовательного учреждения будет укомплектован новым современным оборудованием, что улучшит не только качество готовой пищи, но и сам процесс ее приготовления. Помимо этого в школе запланирован капитальный ремонт лестничных маршей и переоснащение учреждения.
Депутат областной Думы Александр Шарифулин подчеркнул, что школа давно ждала ремонта пищеблока и столовой. И благодаря совместным усилиям городских и областных властей вопрос решился.
- На фоне нынешних экономических сложностей, хочу отметить, что Южно-Сахалинск при поддержке областного бюджета устойчиво развивается. Работы, выполняемые сегодня для благоустройства и повышения комфорта социальных учреждений, считаю важным шагом в развитии муниципалитета. Ведь эти школы и детские сады посещают наши с вами дети - наше будущее. Я как мэр города всегда поддерживаю такие направления, - сказал Сергей Надсадин.
Градоначальник отметил слаженную работу руководства школ, где ведется капитальный ремонт, и подрядчиков. В конце августа Сергей Надсадин пообещал вернуться на объекты и проверить качество выполненной работы.
По мнению депутата Гордумы Николая Артеменко, подрядные организации должны направить все свои усилия на то, чтобы южно-сахалинские школьники 1 сентября в полном составе сели за парты .
- Наша главная задача как депутатов не только утвердить бюджет города, но контролировать его исполнение. Совместно с представителями исполнительной власти на постоянной основе будем проверять объекты, на которые выделяются городские средства, - заключил он.
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