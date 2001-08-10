В Южно-Сахалинске продолжают работать мобильные пункты приема заявок на подключение к газу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мобильные пункты приема заявок на безвозмездное подключение к газу продолжают свою работу в Южно-Сахалинске. Для удобства жителей, проживающих в частных домовладениях, мобильные пункты приема заявок 28 и 30 июня с 17.00 до 20.00 будут работать на двух точках: на пересечении улиц Колодезной и Сахалинской (в районе памятного знака), а также в Лиственничном на пересечении ул. Шоссейной и пер. 1-го Корсаковского, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Дополнительно в это же время заявки на догазификацию (заключение договора технологического присоединения) можно будет подать в отделах по управлению территорий по адресам:
- Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 106А;
- Хомутово, ул. 2-я Центральная, 39.
Для подачи заявки необходимо предоставить документы:
- Паспорт, СНИЛС, ИНН;
- Правоустанавливающие документы на дом (свидетельство или выписка из ЕГРН (должно быть: печать, подпись и паспортные данные собственника);
- Правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство или выписка из ЕГРН (должно быть: печать, подпись и паспортные данные собственника);
- Если зем. участок принадлежит на праве аренды – необходимо приложить согласие основного собственника (если собственник администрация города, необходимо согласие департамента землепользования, ул. Карла Маркса, 32, каб. 6);
- Если земельный участок и/или дом в долевой собственности, необходимо приложить согласия остальных собственников, их правоустанавливающие документы и копии паспортов. Если собственник несовершеннолетний, необходимо приложить свидетельство о рождении, а также выписку о праве собственности на каждого из них.
Кроме того, заявку можно подать и другими способами. Сделать это можно в офисах АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (пр. Победы, 39 и ул. Ленина, 246, время работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, суббота – с 09.00 до 13.00, воскресенье – выходной).
Также можно подать заявку в отделах по управлению территориями (в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00):
- Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 106А - отдел по управлению территорией Владимировка;
- Хомутово, 2-я ул. Центральная, 39 - отдел по управлению территорией Хомутово;
- Дальнее, ул. Алых роз, 9 А/1 - отдел по управлению селом Дальнее;
- Березняки, ул. Крайняя, 8а - отдел по управлению селом Березняки;
- Ново-Александровск, ул. Советская, 76 - отдел по управлению территорией Ново-Александровск;
- п/р Луговое, ул. им. В.Гайдука, 1 - Отдел по управлению территорией Луговое.
На сайтах:
- gazdv.ru – АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»;
- connectgas.ru – официальный портал единого оператора газификации;
- Госуслугах.
Отсутствие заявок от населения затрудняет работу по расчету и обоснованию необходимых объемов финансирования, выделяемых из федерального бюджета единому оператору газификации, на строительство уличных и подводящих к домам газопроводов. Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз просит всех жителей частных домов, кто не оформил заявку в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в период 2021-2022 годов, срочно подать заявки.
По возникшим вопросам, а также за консультацией необходимо обращаться в департамент городского хозяйства по телефону: 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:39 Сегодня Пенсионерка на Сахалине не поверила мошенникам и спасла свои деньги
11:43 Сегодня В реке на Сахалине найдены скелетированые останки рыбака, личность пытаются установить по вещам погибшего
13:52 Сегодня Сахалинские пограничники спасли рыбаков в тонущей шхуны "Орион"
09:37 Сегодня В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
16:29 16 Июня 17 июня в домах на улице Комсомольской Южно-Сахалинска отключат воду
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
16:26 16 Июня Сахалинец пришел делать флюорографию и украл у медика телефон
- 15:03 16 Июня Сахалинский архив покажет уникальные кадры из истории региона
14:07 3 Июня В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, у кого похолодало в квартирах
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
- 13:52 3 Июня В Невельске подростка, пытавшегося оторвать плафон над подъездом, убило током
Выбор редакции
- 15:03 Сегодня Сахалинским детям рассказали о вреде наркотиков
- 12:30 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжают работать мобильные пункты приема заявок на подключение к газу
- 16:04 21 Июня Поронайский школьник победил в конкурсном отборе акции "Поезд памяти-2022"
- 14:30 20 Июня Сочинения сахалинских школьников и студентов озвучат актеры Чехов-центра
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?