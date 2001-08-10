Сахалинские общественники собирают добрые слова и снаряжение для бойцов на передовой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общероссийский народный фронт запустил новый проект для поддержки бойцов в зоне спецоперации. Все желающие могут отправить ободряющие слова военнослужащим, находящимся на передовой, а общественники передадут их непосредственно адресатам.

- Моральная поддержка безусловно необходима для наших солдат, находящихся на передовой. На мой взгляд, важно, чтобы военные знали о добром отношении к ним жителей Сахалинской области и о том, что всех их живыми и здоровыми ждут дома. И чтобы после победы наши герои вернулись с высоко поднятой головой и улыбкой на лице, - говорит руководитель областного отделения ОНФ Алексей Казанцев.

Отправить добрые пожелания военным можно в разделах "Слова поддержки бойцам" на порталах "Всё для победы" и "Zа нами правда". Передать защитникам голосовое сообщение можно через группу "Zа нами правда" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В региональном отделении ОНФ отметили, что островитяне принимают активное участие в сборах помощи для республик.

- Сейчас уже собрали около 3,5 тонн грузов. Более 2,5 из этого – медикаменты. Интересно, что жертвуют не только большие организации, но и граждане. К примеру, один охотник сдал на днях свой коллиматорный прицел со словами "им он нужнее сейчас". То есть для жителей Сахалинской области "Своих не бросаем" это не просто лозунг какой-то. А что-то вроде образа жизни, - сказал Алексей Казанцев.

В начале июня ОНФ запустил акцию по сбору денег и материального имущества для силовых подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Желающие перевести деньги могут сделать это на портале "Все для победы". Снаряжение, оборудование и другое необходимое бойцам имущество принимают в региональном отделении ОНФ в Южно-Сахалинске на ул. Дзержинского, 34.