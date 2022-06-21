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16:04, 21 Июня 2022 | Новости общества Сахалина и Курил

Поронайский школьник победил в конкурсном отборе акции "Поезд памяти-2022"

Поронайский школьник победил в конкурсном отборе акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Десятиклассник Дмитрий Ефимов из села Восток в Поронайском районе победил в конкурсном отборе акции "Поезд памяти-2022" и стал единственным представителем Сахалинской области в российско-белорусском патриотическом проекте.

Дмитрий прошел конкурсный отбор и вместе с другими участниками проекта из России и Белоруссии посетит 15 городов, связанных с историей Великой Отечественной войны.

Состав отправится по намеченному маршруту 22 июня в 4 утра. А уже 3 июля прибудет в конечную точку маршрута - в город-герой Минск.

Фото школы с. Восток

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