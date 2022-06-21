Сахалинские населённые пункты перед газификацией планируют обследовать сапёры-частники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники первой на Сахалине частной взрывотехнической компании готовы приступить к обследованию и очистке от опасных предметов территории Сахалинской области. В Смирныховском районе, к примеру, будут производиться строительные работы по газификации, и работа взрывников должна предотвратить нештатные ситуации с неразорвавшимися боеприпасами, остающимися в местах боёв с милитаристской Японией.

Первую заявку на обследование сапёры-частники получили в марте 2022 года. Они проверили участок на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске, где появится новый центр водных видов спорта. Ранее там неоднократно находили взрывоопасные предметы, поэтому осмотр участка специалистами был необходим.

- Сразу после получения техзадания от заказчика мы проводим сбор исходных данных, включая историко-архивную экспертизу и организуем взаимодействие с МЧС и минобороны, - рассказал руководитель компании "Взрывобезопасность" Денис Федоткин. - Если изучение материалов показывает, что участок находится в зоне бывших боевых действий или на месте, где когда-то стояла воинская часть, тогда приступаем к обследованию и при обнаружении проводим очистку местности от взрывоопасных предметов.

Всего за неполные три месяца взрывотехники отработали три заявки, ещё две находятся в разработке. Перспективным направлением в компании считают и Смирныховский район, где будут проводить работу по газификации.

Запустить своё дело Денису Федоткину помогли в центре "Мой бизнес", резидентом которого он является. Эксперты центра разобрались с большим количеством нормативных правовых актов и выстроили план развития организации, который сейчас успешно реализуется. Кроме того, "Мой бизнес" организовал оформление и размещение рекламы компании, что позволило найти первых клиентов.

Фото Дениса Федоткина