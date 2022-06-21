"Единая Россия" открыла первый гуманитарный центр в Харьковской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Помощь в гуманитарном центре "Единой России" смогут получить не только жители города, но и других районов области, которые в этом нуждаются, сообщил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин. Для раздачи в центр помощи уже доставлено 40 тонн гуманитарного груза от региональных отделений "Единой России", сформировано более тысячи наборов - это продукты, предметы личной гигиены, средства по ходу за детьми и т.д.
- Купянск - это временная столица Харьковской области, - рассказал Александр Сидякин. - Здесь есть электричество, но отсутствует мобильная связь и практически не работает потребительская сфера. Поэтому из гуманитарного центра будем доставлять помощь по районам, которые в этом нуждаются. Это Изюм, Волчанск, когда появится возможность - Чугуев.
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров, который курирует гуманитарную миссию "Единой России" в Харьковской области, сообщил, что гуманитарные центры откроются и в других населённых пунктах области. А в течение двух недель начнут работу медицинские кабинеты.
- В них будут работать медики-добровольцы из России, профильные узкие специалисты, чтобы оказывать помощь как взрослым, так и детям, - рассказал он.
О поддержке жителей Донбасса и Российской армии в островном регионе рассказал председатель Сахалинской областной думы, секретарь Сахалинского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Хапочкин. Также он отметил, что очень гордится своей страной, которая протянула руку помощи нуждающимся в это непростое время.
- Сахалинская область также внесла свой вклад в поддержку жителей Донбасса и наших ребят, которые принимают участие в специальной операции, - прокомментировал Андрей Хапочкин. - За все время мы отправили более 30 тонн гуманитарной помощи. Активисты партии занимались сбором, фасовкой, упаковкой и отправкой груза. Я рад, что у нас большое количество неравнодушных людей, кому не безразлична судьба наших соседей. Я надеюсь, что в скором времени боевые действия на освобожденных территориях полностью прекратятся и все заживут спокойно, под мирным небом.
Напомним, "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.
На территории ЛДНР и освобождённых территориях работает 20 гуманитарных центров "Единой России", 9 из них - в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете "Метро" в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Такой же партийный центр гумпомощи начал работать в Попасной. Еще один гуманитарный центр партия открыла в Херсоне.
Для распределения гуманитарных грузов в харьковском направлении в Белгородской области "Единая Россия" открыла логистический центр. Продукты питания, воду, стройматериалы, предметы первой необходимости планируется доставлять из него в мобильные центры помощи партии, которые будут открываться на новых освобождённых территориях.
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