Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июня 2022
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Высокая пожарная опасность прогнозируется в двух районах Сахалинской области
16:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Высокая пожарная опасность прогнозируется в двух районах Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 июня 2022 года на территории Тымовского, Смирныховского прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности), сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

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