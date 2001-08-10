Власти считают, что "выделенка" на улице Сахалинской стабилизирует работу общественного транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На улице Сахалинской в ближайшее время приступят к обустройству выделенных полос для общественного транспорта. Подрядная организация провела подготовительные работы и сегодня в ночь начнет поэтапно наносить новую дорожную разметку, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Выделенные полосы для автобусов обеспечат быстрый и приоритетный проезд общественного транспорта и позволят стабилизировать его работу в часы пик. В настоящее время на ул. Сахалинской как водители личных авто, так и пассажиры общественного транспорта нередко сталкиваются с проблемой заторов.
Как отмечают эксперты, введение отдельных полос на нескольких участках ул. Сахалинской(в районе пивзавода, от ул. Железнодорожной до ж/д переезда, а также от Холмского шоссе до ул. Достоевского) – это решение, которое позволит значительно разгрузить улицу.
Своим мнением об эффективности выделенных полос поделился директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Боровик:
– Задача новой организации движения - улучшить ситуацию на проблемном участке дороги. Эффективность такого решения в том числе подтверждена опытом других городов, таких как Москва, Казань, Волгоград и пр. С введением выделенных полос поездки на общественном транспорте становятся значительно быстрее, а значит, комфортность пассажирских перевозок повышается.
Дорожная ситуация на ул. Сахалинской с учетом реорганизации находится на контроле администрации города, мэра Сергея Надсадина и общественного дорожного совета.
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