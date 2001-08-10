Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июня 2022
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17 июня в домах на улице Комсомольской Южно-Сахалинска отключат воду
16:29, | Новости общества Сахалина и Курил

17 июня в домах на улице Комсомольской Южно-Сахалинска отключат воду

17 июня в домах на улице Комсомольской Южно-Сахалинска отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 17 июня временно ограничат подачу холодной воды в нескольких жилых домах в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, воды не будет с 10.00 до 14.00 по адресам ул. Комсомольская, 282, 284, 286, 288.   

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую "РВК-Сахалин" по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.

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