Ночью 19 августа на улице Сахалинской Южно-Сахалинска появится выделенная полоса для автобусов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ночь с пятницы на субботу подрядная организация приступит к работам по нанесению разметки на улице Сахалинской. Новая схема движения предусматривает появление выделенных полос для пассажирских автобусов на нескольких участках – в районе Пивзавода, от ул. Железнодорожной до ж/д переезда, а также от Холмского шоссе до ул. Достоевского, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отмечают в АО «Транспортная компания», на улице Сахалинской водителям предприятия регулярно приходится сталкиваться с проблемой дорожных заторов. Согласно нормативам, участок от Холмского шоссе до улицы Ленина автобусы должны проезжать за 10-12 минут. Фактически этот отрезок получается преодолеть только за 40-50 минут. Ситуация обостряется в зимнее время.
- Графики срываются, что негативно сказывается на работе предприятия. И, конечно, большие неудобства испытывают пассажиры. Выделенная полоса — оптимальное решение, которое позволит улучшить дорожную обстановку, автобусы будут ходить регулярнее и быстрее, – отметил директор АО «Транспортная компания» Сергей Павлов.
Мнением о необходимости преобразований поделились и сами жители областного центра.
– Много горожан ежедневно ездят в город из нового Дальнего и других районов. Это и люди старшего поколения, и родители с детьми. Стоять в пробке очень тяжело. Многие опаздывают на работу. Конечно, проблему необходимо решать, – сказала жительница города Людмила Николаевна.
Напомним, переразметка будет наноситься поэтапно и в ночное время. Эта работа находится на контроле администрации Южно-Сахалинска и общественного дорожного совета, которые будут вести мониторинг ситуации после внедрения изменений. Также подробная информация будет оперативно размещаться в открытом доступе на сайте http://www.тутбудет.рф/a-polosa.
Обеспечение транспортной доступности жителей районов городского округа, повышение безопасности и качества пассажирских перевозок является одним из важнейших направлений работы муниципалитета. В городе активно реализуется масштабная транспортная реформа, инициированная мэром Сергеем Надсадиным, которая предусматривает большой комплекс мероприятий — это и обновление автобусного парка, создание необходимой инфраструктуры, оптимизация работы светофоров и др.
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