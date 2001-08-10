Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июня 2022
Сейчас 22:16
56,66|59,12|66,91
17 июня в домах на улице Комсомольской Южно-Сахалинска отключат воду
14:36, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают принять участие в акции ко Дню памяти и скорби

Сахалинцев приглашают принять участие в акции ко Дню памяти и скорби

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информационная акция "Тревожное утро", приуроченная ко Дню памяти и скорби пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 22 июня. Начало в 11:00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Цель акции – напомнить жителям островной столицы о тех, кому обязано жизнью современное поколение.

Гостям встречи расскажут о нападении фашистской Германии на Советский Союз и о тех, кто отдал свои жизни, чтобы война закончилась в мае 1945 года., а также раздадут информационные памятки о важном и трагическом событии в истории нашей страны - начале Великой Отечественной войны.

Дополнительная информация и справки по телефону: +7(4242)45-25-22.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?