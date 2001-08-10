Семье с маленькими детьми из Холмска подарят телевизор
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Семье из Холмска окажут помощь в рамках проекта "Добрые дела карты сахалинца", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Предприниматель, присоединившийся к социальному проекту, поможет приобрести телевизор для семьи с маленькими детьми. Холмчанка Наталья в одиночку воспитывает двоих сыновей двух и трех лет. Малыши уже ходят в дошкольное учреждение, поэтому мама желает устроиться на постоянную работу, но необходимо пройти переобучение.
– Мы подходим к решению проблемы каждой семьи комплексно и индивидуально. Конкретно в этом случае со своей стороны поможем решить вопрос с обучением и трудоустройством. Очень радует, что и представители бизнеса не остаются в стороне и всё больше предпринимателей присоединяется к благотворительному проекту по оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – отметил Валерий Лимаренко.
– Я узнала, что мальчишки играли и нечаянно разбили телевизор, поэтому решила помочь. Приобретём новый. Я сама являюсь многодетной мамой, знаю, как трудно воспитывать мальчиков. Тем более без поддержки, – рассказала предприниматель Мария Ульянова.
Напомним, новый благотворительный проект позволяет скоординировать действия людей, которые нуждаются в помощи, и меценатов, которые желают оказать им адресную поддержку. Характер помощи определяется, исходя из насущных потребностей той или иной семьи – купить продукты, собрать детей в школу, приобрести мебель и бытовую технику. Благодаря участию в проекте предпринимателей удается быстро решить даже самые нестандартные задачи.
– Мы оказали адресную помощь в рамках этого проекта уже 24 семьям в районе. Просьбы всегда разные, в основном помогаем в трудоустройстве. А предприниматели оказывают помощь в проведении ремонта, приобретают бытовую технику, – рассказал и.о. мэра Холмского городского округа Александр Шмерецкий.
Прием заявок в рамках проекта «Добрые дела карты сахалинца» будет проходить до октября этого года. Будут рассматриваться социальные практики 2021-2022 годов. Оценивать значимость инициатив будет экспертная конкурсная комиссия, состоящая из представителей правительства Сахалинской области, некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. В финале победителей и лауреатов определят сахалинцы и курильчане на всенародном голосовании.
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