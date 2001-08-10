147 газовых автобусов прибудут в Южно-Сахалинск до конца 2022 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается подготовка к масштабной реформе транспортной сферы. Делегация города совместно с администрацией Южно-Сахалинска в лице вице-мэра Виталия Данилова посетила Белоруссию, чтобы изучить опыт использования электробусов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Представители делегации посетили крупнейшее предприятие республики - «Белкоммунмаш», которое производит современный электротранспорт. Как отметил вице-мэр Виталий Данилов, союзное государство далеко шагнуло в сфере производства экологичного общественного транспорта.

- Это качественная техника для пассажирских перевозок. Мы побывали на производстве и в эксплуатирующей компании, также удалось и проехать на электробусе. Это очень комфортный транспорт. Сейчас мы пристально изучаем предложения производителей автобусов на электрической тяге, - отметил вице-мэр.

По итогам встреч, помимо белорусских предложений, будут изучены и российские варианты электрического общественного транспорта. Затем по итогам анализов всех технических характеристик и параметров будет сделан выбор оптимального предприятия, у которого закупят электробусы.

Добавим, что в рамках транспортной реформы команда администрации Южно-Сахалинска также провела ряд рабочих встреч с представителями «ВЭБ.РФ» в Москве. Корпорация является ключевым партнером администрации города по реформе общественного транспорта. Достигнута договоренность о том, что город подает документы в лизинговую компанию. Это позволит в ближайшем будущем провести конкурсные процедуры для отбора поставщиков автобусов на газомоторном топливе. Проект реформы был одобрен межправительственной комиссией под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева.

Отметим, первая поставка новых газобусов намечена на август 2022 года. По словам вице-мэра администрации Виталия Данилова, обновление подвижного состава рассчитывают завершить до ноября. Планируется поставить 147 единиц газомоторной техники.

- 15 августа общественный транспорт Южно-Сахалинска поедет по новым маршрутам. Будет внедрена новая система взаимодействия перевозчиков и единого оператора, который будет регулировать движение общественного транспорта. Также он будет уже рассчитываться с перевозчиками за произведенную транспортную работу. Мы готовимся к этому событию уже порядка полутора лет. Позади - сложная и напряженная работа, результат которой пассажиры оценят в августе, - заявил Виталий Данилов.