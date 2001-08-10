Мэр Анивского района встретилась с жителями Воскресенского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители села Воскресенское задали мэру наболевшие вопросы. Вместе с мэром на сход приехали представители администрации, сотрудники больницы, соцзащиты и полиции, рассказали ТИА "Острова" в администрации Анивского района.
По традиции общение с жителями началось с темы качества медицинских услуг. Мэр напомнила сельчанам о работе системы 1-300, отвечая на вопрос, как записаться на прием к врачу, в отсутствии регистратур. Кроме того, жители Воскресенского задали волнующие вопросы заместителю главного врача Анивской ЦРБ. Иван Хавренко дал пояснения и взял на личный контроль некоторые из обращений. Удивительно, но к сотрудникам полиции, присутствовавших на сходе, у сельчан не оказалось ни одного вопроса. Представитель соцзащиты рассказал сельчанам о порядке и сроках предоставления компенсации затрат на приобретение твердого топлива. После этого Светлана Швец представила собравшимся презентацию о социально-экономических преобразованиях и планах развития села. Людей живо заинтересовали вопросы о ремонте и содержании дорог. Благоустройства общественной территории, которую проводят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Мэр порекомендовала жителям не оставаться в стороне и проявлять народный контроль за строителями.
– Если вы видите, что подрядчики не выполняют то, что должно быть по проекту. Вы всегда можете обратиться ко мне или к представителям администрации. Способов обращений масса. Через соцсети, через мессенджеры, через приемную, - рассказала Светлана Швец.
Волнующей темой стало строительство водопровода в селе. Людей интересовала схема системы водоснабжения. Большинство сельчан – пенсионеры, и многим из них тяжело ходить за водой к колонке, расположенной за полкилометра от дома. Представитель ресурсоснабжающей организации «Акос» отметил, что проектировщики постарались расположить колонки, как можно ближе к домам.
Во время встречи сельчане рассказали, мэру и о других наболевших проблемах. По всем вопросам жителям Воскресенского даны разъяснения. Часть людей записаны на прием к профильным вице-мэрам для решения поставленных задач. Следующий сход пройдет в селе Рыбацкое 16 июня в 18:30.
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