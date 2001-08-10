Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июня 2022
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14:57, | Новости общества Сахалина и Курил

В Луговом ремонтируют улицу Комарова

В Луговом ремонтируют улицу Комарова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" одновременно проводятся на двух участках: ремонт 195 метров - от ул. Дружбы до ул. 2-й Набережной и благоустройство 350 метров - от ул. Дружбы до дома №29, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Контракты заключены нынешней весной. Срок исполнения - 1 августа 2022 года.

На обоих участках будут проведены следующие виды работ: демонтаж старого дорожного покрытия, замена основания грунта, отсыпка щебнем, укладка нового дорожного покрытия в два слоя, установка бордюров, оборудование тротуаров с одной стороны дороги шириной от 1,5 до 2,2 метров, устройство присыпных обочин, рекультивация канав, озеленение, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков.

Строительный надзор со стороны заказчика - МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» - на постоянной основе контролирует качество выполнения работ. На данном этапе претензий к подрядной организации нет. Работы  ведутся с опережением графика.

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