В Южно-Сахалинске прошел круглый стол по вопросам обеспечения доступности культурных благ для лиц с ОВЗ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Круглый стол «Возможности – ограничены, способности – безграничны» по вопросам обеспечения доступности культурных благ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) прошел 14 июня в главной островной библиотеке при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Участниками встречи стали руководители и специалисты областных и муниципальных библиотек островного региона и Москвы, а также представители общественных организаций, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Модераторам обсуждения выступила заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области Светлана Аленькова. Она подчеркнула, что главной задачей встречи является обмен успешным опытом и обсуждение проектов, реализуемых в библиотеках области и за ее пределами, по работе с маломобильными гражданами, адаптации их в обществе и организации культурного досуга.

В повестку круглого стола включили вопросы по модернизации библиотечного пространства, приобретению современного специализированного оборудования, расширению технических возможностей для обслуживания лиц с ОВЗ; продвижение библиотечных услуг и популяризация чтения среди разных социальных групп; возможности новых медийных ресурсов и применения их при обслуживании маломобильных граждан.

В ходе двухчасовой беседы прозвучало 13 докладов. Особый интерес вызвал выступление главного библиотекаря отдела организационно-методической, научно-исследовательской и редакционной работы Российской библиотеки для слепых Марии Никитенко. Она представила доклад об опыте работы с цифровой платформой, для создания музейных и городских аудиогидов.

Немаловажной частью дискуссии стали выступления специалистов областных библиотек. Они поделились опытом успешно реализованных проектов по теме. Так, главный библиотекарь СахОУНБ Екатерина Ким представила сообщение о комплексе мероприятий, проводимых в учреждении для маломобильных граждан, среди которых клубные объединения, выездные экскурсии, мастер-классы, выставки и многое другое. Продолжил выступление коллеги замдиректора областной научной библиотеки Денис Попов, он рассказал о материально-техническом оснащении СахОУНБ для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также главную библиотеку региона представляли главный библиотекарь Светлана Добровольская и ведущий библиотекарь Альбина Дубровская. Они подготовили доклады «Использование цифровых технологий для обучения людей с ОВЗ» и «Клубные объединения для пожилых, как оптимальный стиль активного досуга».

Сообщение «От разовых мероприятий до реализации проекта» представила исполняющий обязанности директора Сахалинской областной детской библиотеки Оксана Корниенко. О том, как создать равные возможности для маломобильных граждан рассказала замдиректора областной специальной библиотеки для слепых. Ее коллега, ведущий библиотекарь Светлана Шубина опытом реализации проекта «Краеведение в специальном формате».

В работе круглого стола в удаленном режиме также приняли участие специалисты из муниципальных библиотек Сахалинской области. Так, слушателям были представлены доклады «Клуб «Папа особенного ребёнка» для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья» (Смирныховская ЦБС), «Библиотеки без границ: опыт работы библиотек с пользователями с ограниченными возможностями здоровья» (Невельская ЦБС), «Вместе мы можем больше: социальное партнёрство в библиотечном обслуживании муниципального бюджетного учреждения культуры «Тымовская ЦБС», « Доступная среда: библиотека-читателям» (Александр-Сахалинская ЦБС), и «Вперёд и только вперёд!» История успеха сотрудника Ногликской ЦБС».

Все доклады сопровождались информативными презентациями с фотографиями, графиками и аналитическими данными. Представленные проекты вызвали бурное обсуждение коллег, многие делали для себя пометки и брали на вооружение новые формы работы с маломобильными гражданами.

Представленные доклады будут размещены на портале библиотек Сахалинской области.