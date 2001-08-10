Владельцев гаражей в Южно-Сахалинске просят следить за их внешним видом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам прошедшего мониторинга за ненадлежащее содержание объектов и прилегающей территории (наличие грязи, мусора, надписей) собственникам ГСК, прилегающих к железнодорожным путям, объявлено более 30 предостережений. Департамент общественной безопасности и контроля взял данные объекты на контроль, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Осмотр таких объектов на предмет соблюдения требований правил благоустройства проводится на постоянной основе. Администрация благодарит собственников ГСК, оперативно устранивших после проведения профилактических мероприятий нарушения. Согласно правилам благоустройства, содержание территории и элементов благоустройства - прямая обязанность собственника объекта.
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