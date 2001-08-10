Военнослужащие Сахалина и Курил приступили к боевым стрельбам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах приступили к боевым стрельбам в составе отделений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий, личным составом армейского корпуса ВВО отрабатываются навыки ведения современного боя в составе отделений. Помимо этого, военнослужащие осваиваю тактику действий отделений в обороне, наступлении, марше, а также в городских условиях.

Для отработки городского боя на специально подготовленной площадке Успеновского полигона военнослужащими были построены различные укрытия и элементы зданий, которые воспроизводят городскую обстановку.

Мишени, имитирующие личный состав и бронетехнику условного противника, мотострелки поражают из стрелкового оружия, гранатометов, а также штатного вооружения боевых машин.

На занятиях по тактической подготовке командиры отделений совершенствуют свои навыки управления подразделениями в ходе современного боя. Около половины учебного времени отведено на выполнение стрельб в ночных условиях, при этом дистанция стрельбы и скорость движения мишеней постоянно увеличивается.

Для обеспечения учебного процесса задействованы сотни единиц гусеничной и колесной техники, а для создания обстановки максимально приближенной к боевой используются средства имитации и дымы.

Всего на Сахалине и Курильских островах к учебно-боевым занятиям привлечено несколько тысяч военнослужащих соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО.