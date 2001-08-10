Сахалинские судебные приставы проведут "горячую линию" по коррупции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16 июня 2022 года с 10.00 до 18.00 Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области в рамках профилактической работы по противодействию коррупции проводит "Горячую линию", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.
"Горячая линия" организована в рамках проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение граждан и профилактику коррупционных правонарушений.
Позвонив по номеру телефона 8 (42-42) 72-29-30, жители Сахалинской области смогут сообщить о любых фактах нарушений требований к служебному поведению, запретов и ограничений, случаях конфликта интересов, превышении служебных полномочий, фактах вымогательства со стороны государственных служащих Управления. В ходе телефонного разговора граждане имеют возможность получить информацию о порядке поведения в случаях проявления в действиях государственных служащих Управления признаков коррупционного правонарушения.
При звонке необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество, номер домашнего, мобильного или рабочего телефона и почтовый адрес. Также о подобных фактах можно сообщить путем направления в Управление письменного обращения.
На вопросы ответят начальник и сотрудники отдела собственной безопасности Управления по многоканальному телефону: 8 (42-42) 72-29-30.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области призывает граждан, стороны исполнительного производства занять активную позицию в борьбе с коррупционными правонарушениями, а также напоминаем гражданам о круглосуточной работе «телефона доверия» 8 (42-42) 72-29-78.
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