Более 270 тысяч цветов высажено в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по озеленению областного центра активно продолжаются. В них также задействованы сотрудники МБУ "Зеленый город". На сегодня силами муниципального предприятия уже высажено порядка 100 тысяч цветов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Сегодня высадка рассады ведется в районе перекрестка пр. Мира и ул. Емельянова. Клумбу украсят однолетние бегония, петуния, канна и цинерария. В течение дня появится рисунок, который был выбран для данной территории нашим специалистом заранее. Также заранее здесь была подготовлена почва для посадки, - рассказал директор предприятия Сергей Троян.

В ближайших планах "Зеленого города" - озеленить территорию вдоль ул. Ленина, в районе домов №281 и 279. Параллельно сотрудники высаживают рассаду в навесные кашпо, которые в ближайшие дни выставят на дорожном ограждении вдоль пр. Мира.

Работы по озеленению продлятся до конца июня. Затем сотрудники МБУ «Зеленый город» будут осуществлять постоянный уход за высаженными растениями: поливать, пропалывать и удобрять.