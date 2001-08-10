Тихоокеанское
информационное агентство
14 Июня 2022
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11:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским кадетам устроят экскурсию в поисково-спасательный отряд им. В.А. Полякова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 16 июня в поисково-спасательном отряде им. В.А. Полякова для воспитанников кадетской школы проведут экскурсию, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Ребятам расскажут об истории создания отряда и какие функции на него возложены, покажут специальную технику, оборудование и снаряжение, имеющиеся на вооружении сахалинских спасателей. Дети смогут погрузиться в будни и быт спасателей. В завершении экскурсии ребятам ответят на все возникшие у них вопросы.

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