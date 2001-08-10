Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2022
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В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
15:27, | Новости общества Сахалина и Курил

Автобус №106 по пути в Новодеревенское теперь заезжает в СНТ "Строитель"

Автобус №106 по пути в Новодеревенское теперь заезжает в СНТ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Изменение маршрута пригородного автобуса в направлении "Железнодорожный вокзал - Новодеревенское" действует с 10 июня, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщили в МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»,  данная работа проведена для удобства пассажиров в рамках оптимизации схемы движения общественного транспорта. В обратном направлении - в Южно-Сахалинск - схема движения данного маршрута осталась прежней.

Отследить в онлайн-режиме передвижение автобусов, уточнить расписание и схемы движения общественного транспорта можно на портале: http://bus.yuzhno-sakh.ru.

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