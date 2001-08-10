Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2022
Сейчас 16:41
58,39|62,09|66,91
В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
13:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские мотострелки отбили атаку условных диверсантов

Сахалинские мотострелки отбили атаку условных диверсантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие мотострелкового подразделения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине в ходе совершения марша отразили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на колонну бронетехники, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе совершения марша по лесополосе на колонну боевой техники была совершена попытка  нападения условной ДРГ.

Группа условного противника организовала засаду на пути движения военнослужащих и установила взрывные устройства для вывода из строя боевых машин. В результате их подрыва, условный противник повредил первую и замыкающую машину военной колонны.

Несмотря на это, опытные механики-водители совершили манёвр и вывели технику из зоны огневого поражения. Благодаря грамотным действиям они позволили десантироваться личному составу и организовать круговую оборону.

В результате правильно организованной обороны мотострелкам удалось отбить нападение ДРГ, уничтожить огневые точки диверсантов и перейти в наступление.

Одной из основных задач учения стала отработка и применение командирами подразделений нестандартных решений, в зависимости от сложившейся тактической обстановки на поле боя, а также совершенствование действий мотострелков, как в обороне, так и в наступлении.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были применены средства имитации, дымы и холостые патроны.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?