Сахалинские мотострелки отбили атаку условных диверсантов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие мотострелкового подразделения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине в ходе совершения марша отразили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на колонну бронетехники, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе совершения марша по лесополосе на колонну боевой техники была совершена попытка нападения условной ДРГ.
Группа условного противника организовала засаду на пути движения военнослужащих и установила взрывные устройства для вывода из строя боевых машин. В результате их подрыва, условный противник повредил первую и замыкающую машину военной колонны.
Несмотря на это, опытные механики-водители совершили манёвр и вывели технику из зоны огневого поражения. Благодаря грамотным действиям они позволили десантироваться личному составу и организовать круговую оборону.
В результате правильно организованной обороны мотострелкам удалось отбить нападение ДРГ, уничтожить огневые точки диверсантов и перейти в наступление.
Одной из основных задач учения стала отработка и применение командирами подразделений нестандартных решений, в зависимости от сложившейся тактической обстановки на поле боя, а также совершенствование действий мотострелков, как в обороне, так и в наступлении.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были применены средства имитации, дымы и холостые патроны.
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