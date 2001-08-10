Сахалинцев приглашают поиграть в настольные игры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередная "Встреча в беседке" в рамках проекта "Библиотека на открытом воздухе" состоится в сквере Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 16 июня. Начало в 17:00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Мероприятие будет проводиться в формате игротеки. Любой желающий сможет окунуться в атмосферу детства благодаря настольным играм на логику, стратегию, сообразительность. Все игры предоставляются бесплатно и не требуют предварительной записи.

"Встречи в беседке" проходят в СахОУНБ по четвергам. Вход свободный. Справки по телефону +7 (4242) 45-25-54.