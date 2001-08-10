Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2022
Сейчас 16:41
58,39|62,09|66,91
В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
10:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают поиграть в настольные игры

Сахалинцев приглашают поиграть в настольные игры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередная "Встреча в беседке" в рамках проекта "Библиотека на открытом воздухе" состоится в сквере Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 16 июня. Начало в 17:00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Мероприятие будет проводиться в формате игротеки. Любой желающий сможет окунуться в атмосферу детства благодаря настольным играм на логику, стратегию, сообразительность. Все игры предоставляются бесплатно и не требуют предварительной записи.

"Встречи в беседке" проходят в СахОУНБ по четвергам. Вход свободный. Справки по телефону +7 (4242) 45-25-54.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?