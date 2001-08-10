Еще один газон в Южно-Сахалинске освобожден от нарушителей парковки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благодаря неравнодушному отношению горожан и постоянным штрафам, удалось пресечь многократные нарушения правил парковки по адресу ул. Невельская 14/2, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- По обращениям граждан сотрудники департамента регулярно выезжали по данному адресу. При помощи аппарата автоматической фиксации нарушений правил парковки «Дозор-МП» к административной ответственности привлечены более 40 автовладельцев, есть в их числе злостные нарушители, неоднократно оставляющие машины на газоне, - рассказал ведущий советник отдела фиксации и обработки нарушений правил парковки департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска Евгений Хан.
В доме Невельская 14/2 рядом с газоном, который облюбовали нарушители, расположен детский туристско-экологический клуб «Бумеранг». Зеленая зона отделяет детскую площадку от проезжей части и служит защитной территорией. За зимний период водители колесами автомобилей выбили всю растительность на газоне, и сейчас с него летит пыль. В планах восстановление зеленой зоны.
- Мы столкнулись с такой ситуаций, что когда начинается зимний сезон, у нас под окнами вырастает парковка, машины паркуются выхлопными трубами в сторону входа. Когда мы выходим и обращаемся к людям, что у нас сейчас в клубе находится 20 детей и им фактически нечем дышать, на просьбы автовладельцы не реагируют,- поделилась руководитель клуба Валентина Мезенцева. - Когда мы поняли, что словами граждан не убедить, обратились в департамент общественной безопасности, разместили информационную табличку о том, что парковка запрещена, и в течение зимнего сезона активно подавали обращения. И как видим - сегодня на газоне не паркуются.
Также среди адресов, где ранее были многократные нарушения и удалось дисциплинировать водителей: ул. Крайняя, 30, ул. Больничная, 59, ул. Больничная, 2, Курильская, 20а. Сейчас с этих адресов поступают лишь единичные обращения.
Напомним, сообщения о нарушении правил парковки на озелененных территориях горожане могут присылать через портал «Сахалин Онлайн». К письму обязательно прикрепить фото с привязкой к местности и госномером автомобиля, указать время, дату и точный адрес нарушения.
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