Городские автобусы объезжают закрытый на ремонт участок ул. Украинской в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Маршрут №4 на время действия ограничений движется по ул. Карьерной, затем сворачивает на пер. Энергетиков и далее - по своему маршруту, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Маршруты №63 и №5 движутся по пр. Мира до ТЭЦ, затем сворачивают на пер. Энергетиков и едут по ул. Украинской до конечной. Обратный маршрут - по этой же схеме.

Напомним, в рамках продолжающегося капитального ремонта ул. Украинской с утра 9 июня закрыты для проезда оба поворота на ул. Украинскую со стороны пр. Мира.