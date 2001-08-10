Тематическая ярмарка ко Дню России состоится в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торговая площадка будет работать 11 июня с 10.00 до 16.00 южнее ТЦ «Дом торговли» (пр. Мира, 106А), рассказали ТИА "Острова"в городской администрации.
Местные товаропроизводители АО "Мерси Агро Сахалин", ООО "ТФ "Сахалинский бекон-2", АО "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский", ООО "Курильский берег", АО "Птицефабрика "Островная", АО "Совхоз "Корсаковский", ООО "Островной кондитер", ООО "Хлебокомбинат №1", КФХ "Гурулев П.С.", ИП Ефимов, ООО "Алексо", ИП Зинаков О.В. представят свою продукцию: хлеб и хлебобулочные изделия, рыбу, мясо, яйца, кондитерские изделия, мед, молоко, молочную продукцию. Также жители и гости областного центра смогут приобрести товары ручной работы от ремесленников.
ООО "Дискавери" и ИП Одинокова Н.В. предложат покупателям свежую выпечку, ООО "Фабрика вкуса" - мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия, ИП Мосейко И.А. и ИП Храпак Ф.В. - свежеприготовленные куры гриль, шашлыки и шаурму.
С 11.00 до 13.00 состоится концертная программа. Свои творческие номера зрителям представят вокальная студия "Star Voice", фольклорный армянский ансабль "Аракс", танцевальный коллектив "Интернешнл", танцевальный коллектив "Lumiere", вокальный ансамбль "Мечта".
Кроме того, для гостей ярмарки организаторы подготовили конкурсы, а ИП Морозова Н.В. - сладкие призы.
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