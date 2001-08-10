В Южно-Сахалинске на улицы города уже высажено более 240 тысяч цветов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На сегодняшний день выполнено уже порядка 40 процентов от общего запланированного объема озеленения Южно-Сахалинска. Еще 8000 цветов в навесных вазонах украсят улицы Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- В этом году у нас очень большие планы по озеленению Южно-Сахалинска. Жителям и гостям нравится, когда город яркий и цветущий, поэтому мы постоянно увеличиваем объемы высадки цветов. В 2022 году заявлен беспрецедентный масштаб: если в прошлые годы это было порядка 300 тысяч цветов, то в этом планируем высадить 600 тысяч, - рассказал первый вице-мэр Александр Гринберг. - То есть мы в два раза увеличиваем количество цветников, клумб и ярких цветочных зон в городе. К работе по озеленению подключились наши предприятия, бизнес, частные лица. Этот год ознаменован двумя большими юбилеями - 75-летием области и 140-летием Южно-Сахалинска, мы ждем много гостей к праздникам, поэтому стараемся украсить наш город и порадовать жителей.
В конце июня когда отцветут весенние сорта городских цветов на клумбы будут высажены другие виды цветочной рассады, которые будут радовать прохожих до поздней осени. Уже сейчас многие уголки областного центра преображаются - на клумбах и в скверах пестреют цветы. Жители Южно-Сахалинска отмечают изменения и яркие краски в привычных пейзажах.
- У меня недавно приезжали родственники из Владивостока и они восхищались нашим городом, говорили что он очень чистый, все в цветах. Они отметили, что Южно-Сахалинск в этом плане гораздо красивее, ярче и уютнее, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Елена Альбикова.
Цветы уже высажены на крупных городских клумбах, в скверах Ждакаева и Пограничников, на площадях, городском парке, пр. Победы. На следующей неделе специалисты будут работать на пр. Мира.
- Я вижу, что на улицах стало больше цветов и меня это радует. Я думаю, что городские власти правильно делают - идешь, любуешься цветами, у тебя настроение поднимается. И для детей это хорошо, прививается эстетика, - подчеркнула горожанка Наталья Яковлева.
Работа по озеленению ведется не только на клумбах города, сегодня на производственной базе МБУ «Зеленый город» началась высадка цветов в навесные кашпо и уличные вазоны, которые на следующей неделе появятся на центральных улицах Южно-Сахалинска. За два дня специалистам предстоит оформить более 1100 подвесных цветочниц, в которые высадят 8000 сурфиний - это особый гибрид ампельной петунии. Эти цветы в озеленении Южно-Сахалинска применяются четвертый год и хорошо зарекомендовали себя в условиях городских улиц. Специально для муниципалитета рассаду этих однолетних цветов выращивает совхоз «Тепличный».
- Предварительно была подготовлена земля для уличных кашпо, уложена дренажная подстилка и сегодня мы приступаем к высадке цветов. Эти работы займут порядка двух дней. Далее последует десятидневный период адаптации рассады, когда мы будем поводить подкормку удобрениями, чтобы цветы прижились и разрослись, - рассказал о технологическом процессе директор МБУ «Зеленый город» Сергей Троян.
На этом уход за растениями в навесных и стационарных кашпо не заканчивается. В течение всего летнего сезона специалисты МБУ «Зеленый город» будут проводить ощипывание новой поросли, подкармливать и поливать цветы, протирать кашпо от пыли. Ориентировочно после 15 июня вазоны начнут выставлять на улицы города. Традиционно навесные конструкции с цветами устанавливаются дорожные ограждения на центральных улицах города - это пр. Мира, Компроспект, ул. Горького.
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