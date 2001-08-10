Тихоокеанское
информационное агентство
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15:53, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске отремонтируют двор по улице Железнодорожной, 77

В Южно-Сахалинске отремонтируют двор по улице Железнодорожной, 77

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается реализация федерального проекта "1000 дворов", в рамках которого в городском округе будет выполнено благоустройство ряда дворовых территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На особом контроле администрации – планирование и синхронизация работы ресурсоснабжающих организаций и подрядчиков, выполняющих благоустройство.

В частности, во дворе по ул. Железнодорожной, 77 после демонтажа асфальтобетонного покрытия будет частично выполнена замена сетей. К работам планируется приступить в конце июня. Затем подрядная организация начнет благоустройство дворовой территории на площади 582 кв. метра – будут установлены детская игровая и спортивная площадки, высажен газон, установлены малые архитектурные формы и проведены другие работы. Ориентировочно работы планируется завершить в сентябре этого года.

Также подрядные организации уже приступили к работам по адресам: ул. Науки,7, ул. Дружбы, 1, Северный городок, 39 и 39А. В общей сложности заключено 8 контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий.

Напомним, проект «1000 дворов» реализуется в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018–2025 годы» и финансируется из федерального бюджета.

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