Тихоокеанское
информационное агентство
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12:49, | Новости общества Сахалина и Курил

На Курилах танкисты учатся преодолевать овраги и прочие препятствия на пересеченной местности

На Курилах танкисты учатся преодолевать овраги и прочие препятствия на пересеченной местности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Танкисты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах, приступили к занятиям по вождению боевой техники, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На одном из учебно-тренировочных комплексов ВВО, дислоцированном на Курильских островах, экипажи танков Т-72Б3 совершенствуют мастерство вождения боевых машин в условиях сильно пересечённой местности.

Военнослужащие преодолевают труднопроходимые участки местности: овраги, подъемы и спуски с разными углами наклона, колейные мосты, а также участки с ограниченным пространством.

В ходе занятий особое внимание уделяется преодолению естественных и искусственных препятствий в составе подразделений на марше.

Помимо этого, механики-водители танков Т-72Б3 отрабатывают приёмы маневрирования, прохождение заданного маршрута на максимально допустимых скоростях.

Подобные занятия направлены на совершенствование профессионального мастерства механиков-водителей боевых машин при выполнении поставленных задач в условиях сложной местности островного региона.

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