Сахалинские студенты взяли восемь первых мест на фестивале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские студенты взяли восемь первых мест на Всероссийском фестивале "Российской студенческой весны", рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

XXX (I) Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" профессиональных образовательных организаций прошёл в Челябинске с 3 по 8 июня 2022 года. Участие приняли 2000 конкурсантов из 70 регионов. Они представили более 1200 конкурсных номеров. Оценивали мастерство участников 56 выдающихся экспертов России.

Результаты Сахалинской делегации превзошли все ожидания. Сахалинцы просто порвали своими творческими номерами гостеприимную публику, вызвали восхищение коллег по цеху и удивили профессиональное жюри. Студенты Южно-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ, Политехнического колледжа СахГУ и Сахалинского колледжа искусств взяли в шести направлениях восемь первых мест. Это один из лучших результатов за последние годы в таких направлениях:



Направление «Медиа»

Номинация «Фоторепортаж» Сорокина Анна - 3 место.



Направление «Арт»

Номинация «Графический дизайн» - Корниенко Вероника - 3 место.



Направление «Танцевальное»

Номинация «Уличный танец» коллектив «Anby»- специальный приз;

Номинация «Современный танец» коллектив «Твой город» - 1 место;

Соло - Румянцева Алина - специальный приз;

Соло - Дыскина Марина - 1 место.



Направление «Инструментальное»

Номинация «Струнные инструменты» Голушко Григорий - 1 место;

Номинация «Народные инструменты» дуэт «Пагён» - 1 место.

Направление «Театральное»

Номинация «Художественное слово» Дима Болотский - 1 место;

Номинация «Театр малых форм» театральная студия «Превращение» - 1 место.



Направление «Вокальное»

Номинация «Эстрадное пение» профильная категория Смирнова Дарья - 1 место;

Номинация «Академическое пение» профильная категория Полущенко Ксения - 3 место;

Номинация «ВИА» «На дне» - 3 место;

Номинация «Народное пение» Алексеева Ангелина - 2 место;

Номинация «Рэп» Анастасия Рос - 1 место.



Также была награждена Дыскина Марина медалью 2 степени Золотого Фонда Российской Студенческой Весны за вклад в развитие студенческого движения. А наша Анастасия Рос была удостоена чести выступать на Гала-концерте с песней «Without you», которая была принята бурными овациями зрительным залом.

«Наша команда выступила очень достойно, мы переживали за каждого студента. Ребята волновались конечно, но взяли себя в руки и выдали так выдали!

Хочу отметить очень высокий уровень организации фестиваля, все выступления участников, каждый номер– это яркое и неповторимое событие. Если мы хотим, чтобы нашу молодёжь знали, чтобы она развивалась– нужно помогать ей в этом. Необходимо проводить таких крутых мероприятий, как можно больше, и привлекать максимальное количество молодых людей в этот движ!» -– поделилась эмоциями руководитель делегации, режиссёр региональной программы, Ольга Новикова.

Следующий регион, который примет СтудВесну ПОО Ханты-Мансийский автономный округ.