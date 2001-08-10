Единороссы высадили в Южно-Сахалинске "Сад памяти"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цель акции "Сад памяти" - увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего в России должны посадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. Акцию проводят с 2020 года, и Сахалинская область ежегодно принимает в ней активное участие.
Члены южно-сахалинского отделения партии, депутаты фракции "Единая Россия" городской и областной Думы, молодогвардейцы, волонтеры партии 5 июня также приняли участие в патриотической акции. На площадке недалеко от комплекса "Горный воздух" в этот день высадили более 500 саженцев лиственницы, которую называют деревом мира.
- Я сегодня высадил в сахалинскую землю два саженца - в память о своих дедах Степане Григорьевиче Козлове и Хапочкине Алексее Георгиевиче. Замечательно, что с родителями были дети, некоторые совсем малыши! Им продолжать нести память и гордость за своих прадедов и дедов. Будут они помнить и гордиться, значит, правильно их воспитали, - рассказал секретарь регионального отделения партии Андрей Хапочкин.
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