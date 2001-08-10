Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках нового периода обучения, на острове Сахалин расчеты зенитно-ракетной воинской части Восточного военного округа провели тренировку по ПВО на новых зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400 "Триумф", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе практической части тренировки после получения сигнала о нарушении воздушной границы летательными аппаратами условного противника расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по поиску, обнаружению, классификации и условному уничтожению "противника".

После получения сигнала военнослужащие выполнили нормативы по приведению военной техники в готовность к отражению налета, сопровождению учебных целей.

В завершении тренировки расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых воздушные цели условного противника были поражены.

Весной этого года практические пуски ракет расчеты С-400 воинской части ПВО, дислоцированной на Сахалине, провели на специализированном полигоне «Телемба» в Республике Бурятия. Стрельбы выполнялись по ракетам-мишеням «Армавир». Все цели были своевременно обнаружены и поражены на встречных курсах.