Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для клиентов филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» обновилась информационная наполняемость Личных кабинетов. Появилась возможность ознакомиться с графиками плановых отключений электроэнергии, а также сведениями о времени аварийно-восстановительных работ.

С начала 2022 года количество сахалинцев, зарегистрировавшихся в Личном кабинете, выросло более чем на семь тысяч. Для упрощения процедуры регистрации клиентам направлены временные логины и пароли, которые размещены внизу квитанции. Пароли после регистрации можно сменить самостоятельно.

Напомним, ЛКК - многофункциональный сервис. Каждый раздел ЛКК помогает решать вопросы начисления платы, скачивания платежного документа или оформления его электронного эквивалента, передачи показаний приборов учета, оплаты потребленных ресурсов.

Сахалинэнергосбыт обращает внимание клиентов, у которых уже был зарегистрирован Личный кабинет: если вы хотите прикрепить к имеющемуся ЛКК новый адрес, программа может выдать ошибку «Лицевой счет привязан к другому пользователю». Чтобы решить проблему, через форму регистрации нужно зайти с логином и паролем, указанными в квитанции. Откроется Личный кабинет с адресом, прикрепленным к лицевому счету.

Для регистрации потребуется указать только электронную почту, на которую придет ссылка с подтверждением активации учётной записи, и мобильный телефон. По имени пользователя и паролю для Личного кабинета возможен доступ и в Мобильное приложение.