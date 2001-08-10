Капитальный ремонт крыш в Луговом завершили на месяц раньше срока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Строители с опережением графика завершили капитальный ремонт крыш трех домов в планировочном районе Луговое. 2 июня состоялся комиссионный прием объектов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Капремонт в этом году вели в домах № 57, 60 и 61 на улице 2-ой Пионерской. Подрядчиком выступила компания «Скала», которая не первый год работает на рынке. Строители должны были сдать объекты в эксплуатацию до 5 июля, но фактически весь объём выполнили на месяц раньше.
Как сообщил начальник отдела строительного контроля Александр О, работы велись на протяжении полутора месяцев. Фонд капитального ремонта выполнял регулярный строительный контроль. Критичных замечаний не фиксировали, а мелкие недочеты устраняли в срок.
- Подрядчик работает с нами не первый год, поэтому мы были уверены в таких результатах. Предварительная приемка объектов прошла несколько дней назад также без замечаний, - подчеркнул Александр О.
На каждом доме работали по 10-12 человек. Рабочие сняли ветхие деревянные конструкции и с нуля построили новые. Строители отмечают, что могли бы завершить работы еще раньше, но погода внесла свои коррективы. Чтобы не терять темпы, пришлось приложить максимум усилий и увеличить количество рабочих часов.
Местные жители остались довольны результатом.
- Молодцы, ребята, трудились от души. А как крыши поведу себя в эксплуатации - посмотрим дальше. Думаю, что все сделали на совесть. Конечно, шум периодически мешал, но работа есть работа, ничего не скажешь. Все терпимо, - поделился мнением Павел Никифирович.
Всего в этом году в Сахалинской области капитальный ремонт проведут в 141 многоквартирном доме, обновят 263 конструктива. В этом числе крыши, фасады, внутридомовые инженерные сети, фундаменты и подвалы. Общий запланированный объем финансирования - порядка 1,9 млрд рублей. По состоянию на 20 апреля, заключили контракты на сумму свыше 1 млрд рублей (76 домов).
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