Сахалинская область и Москва обменялись опытом модернизации социальной сферы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Практики, позволяющие повысить качество жизни людей, обсудили губернатор островного региона Валерий Лимаренко и вице-мэр столицы РФ Анастасия Ракова, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В частности, стороны обсудили реализацию программы «Социальный контракт», благодаря которой жители Сахалинской области и Москвы могут улучшить свое благополучие.

– С начала года из-за черты бедности мы вывели 10,5 тысячи сахалинцев и курильчан. Этого удалось добиться за счет адресного подхода при оказании поддержки – выясняем причину сложного положения человека и помогаем её устранить. Мы пришли к такой же логике, что и Москва: часто важно дать человеку инструмент, чтобы он сам улучшил свое благополучие, а не просто предлагать ему выплату. Иногда достаточно отправить человека на профессиональную переподготовку. Иногда выясняется, что мама находится за чертой бедности, потому что воспитывает ребенка одна и не может трудоустроиться. Тогда мы устраиваем малыша в детский сад и берём маму на работу в это же учреждение, – отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Валерий Лимаренко рассказал о созданной на островах единой информационной медицинской системе, которая позволяется следить за доступностью услуг в поликлиниках.

На этом направлении Москва также является важным примером и ориентиром – уже 10 лет столица занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основой этого процесса является единая цифровая платформа. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах – от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан собираются в единой цифровой системе и доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам.

– В задачи социальной сферы каждого региона входит забота о благополучии жителей. В Москве для этого мы стараемся применять самые перспективные инструменты, модернизировать целые сферы, чтобы поддержка нуждающихся москвичей была весомой и эффективной, как оказание других социальных услуг – от содействия в трудоустройстве до здравоохранения. Мы проактивно оказываем помощь, повышаем ее адресность, запускаем множество проектов в здравоохранение – в том числе высокотехнологичных – для того, чтобы москвичи получали необходимую поддержку от города. Мы рады, что опыт Москвы в этом направлении высоко ценится в России, и рады делиться этим опытом с коллегами из регионов, – рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.

По итогам встречи московская и сахалинская делегации договорились продолжить обсуждение ключевых практик в социальной сфере регионов и помогать друг другу во внедрении самых успешных из них.