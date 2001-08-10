В Южно-Сахалинске отопительный сезон продлен до 13 июня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с погодными условиями отопительный сезон в областной столице продлен– тепло в жилых домах начнут отключать в ночь с 13 на 14 июня. Такое решение принял мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, что решение о завершении отопительного сезона принимается в зависимости от погодных условий, на основе заключения мониторинга теплового наружного режима. Конец мая и первые дни июня в городском округе выдались относительно холодным. Принимая во внимание эти факторы и необходимость поддержания комфортных условий в детских садах, социальных и медицинских учреждения, домах горожан, дата начала отключения от тепла была скорректирована.

Отключение тепла происходит поэтапно. При этом на особом контроле департамента городского хозяйства и управляющих компаний остаются вопросы безопасности и поддержания исправности внутридомовых электросетей, так как нагрузка на них может увеличиваться в связи с использованием электроприборов.

Добавим, что летом в Южно-Сахалинске проводятся комплексные работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Они включают промывку теплосетей, проведение гидравлических испытаний, устранение повреждений и другие мероприятия.