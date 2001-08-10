В Южно-Сахалинске В областном центре приступают ко 2-й и 3-й очередям строительства южного канализационного коллектора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается строительство южного канализационного коллектора. Первую очередь подрядная организация планирует завершить уже в этом году – к 30 ноября. Параллельно в ближайшее время стартуют работы в рамках второго и третьего этапа. Рабочее совещание на строительной площадке провел вице-мэр Ильдар Ахтариев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Строящееся гидротехническое сооружение имеет важное стратегическое значение для областного центра. Город растет, строится жилье, появляются социальные объекты, а значит актуальным для муниципалитета остается вопрос обеспечения их современной и качественной инженерной инфраструктурой.

- Южный канализационный коллектор позволит переключить на новые очистные сооружения существующие и строящиеся микрорайоны в южной части города. Общая протяженность сетей составит порядка 14 км, – сказал Ильдар Ахтариев.

Напомним, в настоящее время масштабные работы по реконструкции ведутся и на ОСК-7, после их завершения производительность очистных сооружений увеличится в несколько раз и по окончании всех работ достигнет 90 тысяч кубометров в сутки. Не менее важный аспект – экологический. Ввод в эксплуатацию новых объектов инженерной инфраструктуры позволит значительно снизить влияние на окружающую среду.

Вместе с тем, сейчас муниципалитет ведет работу по урегулированию спорных моментов с владельцами объектов, которые попадают в зону строительства.

Одна из таких построек — продовольственный магазин – находится на проспекте Мира в районе военного городка Хомутово, недалеко от остановочного пункта. Как отмечают в правовом департаменте администрации города, в настоящее время в производстве арбитражного суда Сахалинской области находится дело о признании данного нежилого помещения самовольной постройкой. Экспертам предстоит определить, имел ли место факт заступа на смежные участки, не допущены ли другие нарушения. Администрация города подчеркивает, что в существующих границах данный объект затрудняет строительство южного канализационного коллектора. И приоритетным для муниципалитета является отстаивание интересов тысяч горожан, которые важно учитывать в первую очередь. Вместе тем, администрация города предложила предпринимателю ряд альтернативных земельных участков взамен того, на котором сейчас расположен магазин.

Добавим, что работы в рамках второго и третьего этапов включают прокладку канализационного коллектора от пересечения Корсаковской и Охотской трасс до торгового центра «Сити-молл». В летний период подрядная организация будет вести строительство на ряде участков пр. Мира, Железнодорожной и Ленина. График работ будет сформирован таким образом, чтобы доставить как можно меньше неудобств горожанам. Вместе с тем, возможны временные корректировки схемы дорожного движения в этих районах. Все изменения будут анонсированы в СМИ и социальных сетях заблаговременно.