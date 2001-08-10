Предприниматели и самозанятые Южно-Сахалинска могут воспользоваться имущественной поддержкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации областного центра продолжается прием документов на право заключения договора аренды муниципального имущества на ряд объектов. Это нежилые помещения, предназначенные для оказания бытовых услуг, содержания и ремонта жилищного фонда, розничной торговли, организации буфетов в муниципальных банях и т. д, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Имущественная поддержка — одна из мер, реализуемых администрацией Южно-Сахалинска в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Принять участие в конкурсном отборе на предоставление имущественной поддержки в виде аренды муниципального имущества сроком до 5 лет с возможностью последующей пролонгации вправе субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые жители города.

Информация об имуществе, порядке и условиях проведения отбора доступна по ссылке: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/24237.

Прием документов осуществляется до 10 июня (включительно) отделом поддержки предпринимательства Департамента экономического развития аппарата администрации города Южно-Сахалинска (ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, каб. № 2) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:15 (перерыв с 13:00 до 14:00). Справки по телефону: 300 -594 (доб. 3).