С 1 июня в Поронайском районе начался любительский лов горбуши
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 июня в Поронайском районе начинается любительский лов горбуши. Он продлится до 31 августа, сообщили ТИА "Острова" в мэрии.
Утверждены места, там можно использовать удебные орудия лова или сети:
- 0,1 км севернее устья реки Гастелловка - 1 км севернее устья реки Гастелловка;
- 1 км южнее устья реки Поронай - 2 км южнее устья реки Поронай;
- 1 км севернее устья реки Поронай - 2 км севернее устья реки Поронай.
В сутки одному человеку разрешено добыть всего три рыбины. Если человек выезжает на рыбалку на несколько дней, то независимо от времени поездки разрешено выловить не более двух суточных норм.
Есть ограничение на сети: ставная длиной до 30 м и высотой до 3 м с шагом ячеи не менее 45 мм. Ставить их можно на удалении не более 30 м от берега, между сетями следует оставлять не менее 100 м.
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