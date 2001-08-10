Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2022
Сейчас 01:03
61,47|63,66|66,91
Десятки домов в Южно-Сахалинске останутся без воды 2 июня
12:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

С 1 июня в Поронайском районе начался любительский лов горбуши

С 1 июня в Поронайском районе начался любительский лов горбуши

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 июня в Поронайском районе начинается любительский лов горбуши. Он продлится до 31 августа, сообщили ТИА "Острова" в мэрии.

Утверждены места, там можно использовать удебные орудия лова или сети:

- 0,1 км севернее устья реки Гастелловка - 1 км севернее устья реки Гастелловка;

- 1 км южнее устья реки Поронай - 2 км южнее устья реки Поронай;

- 1 км севернее устья реки Поронай - 2 км севернее устья реки Поронай.

В сутки одному человеку разрешено добыть всего три рыбины. Если человек выезжает на рыбалку на несколько дней, то независимо от времени поездки разрешено выловить не более двух суточных норм.

Есть ограничение на сети: ставная длиной до 30 м и высотой до 3 м с шагом ячеи не менее 45 мм. Ставить их можно на удалении не более 30 м от берега, между сетями следует оставлять не менее 100 м.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?