Сахалинцам с детьми расскажут, как получить жилье с помощью государства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во вторник, 31 мая, жителей Сахалинской области приглашают на прием по вопросам обеспечения жильем семей с детьми. На вопросы ответят специалисты министерства социальной защиты, управления жилищной политики Южно-Сахалинска, Сахалинского ипотечного агентства, уполномоченный по правам ребенка.
Прием пройдет с 14:00 до 16:00 по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 70. Записываться не обязательно, приходите в приемную в указанное время. Телефон для справок 8 (4242) 500-090.
Обращения можно прислать в аккаунты приемной в социальных сетях, обязательно указав ФИО, место проживания и контактный номер телефона:
- Telegram-канал (через бота @er65_bot).
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