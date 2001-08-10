Тихоокеанское
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12:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам с детьми расскажут, как получить жилье с помощью государства

Сахалинцам с детьми расскажут, как получить жилье с помощью государства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 31 мая, жителей Сахалинской области приглашают на прием по вопросам обеспечения жильем семей с детьми. На вопросы ответят специалисты министерства социальной защиты, управления жилищной политики Южно-Сахалинска, Сахалинского ипотечного агентства, уполномоченный по правам ребенка. 

Прием пройдет с 14:00 до 16:00 по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 70. Записываться не обязательно, приходите в приемную в указанное время. Телефон для справок 8 (4242) 500-090. 

Обращения можно прислать в аккаунты приемной в социальных сетях, обязательно указав ФИО, место проживания и контактный номер телефона:

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