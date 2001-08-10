80 семей из Смирных в этом году отметят новоселье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для переселенцев из ветхого и аварийного жилья строят многоэтажку в райцентре. В доме, который отвечает всем современным стандартам, предусмотрели 80 квартир. Возведение объекта проконтролировал заместитель председателя регионального правительства Сергей Олонцев, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Сахалинцы и курильчане достойны того, чтобы жить в хороших условиях. Именно поэтому губернатор Валерий Лимаренко принял решение о наращивании темпов жилищного строительства в регионе. Так, в прошлом году новоселье отметили 4 тысячи островных семей. В этом году ключи от современных квартир получат 5 тысяч. Большая работа по этому направлению развернута в Смирныховском районе. К примеру, в селе Рощино совсем недавно сдали два двухквартирных дома. Кроме того, строительные работы развернуты в райцентре, а в ближайшее время начнутся в селе Победино, – подчеркнул Сергей Олонцев.
Пятиэтажку в Смирных возводят на Улице Чехова, 19А. Основная часть работ уже выполнена. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений. Жильцы получат квартиры «под ключ» – с ремонтом, сантехникой и электроприборами.
Продолжается благоустройство придомовой территории. Здесь уже появились детские площадки и парковка. Кроме того, во дворе предусмотрят пространство для бытовых нужд и зеленые зоны.
В ходе поездки заместитель председателя областного правительства также осмотрел площадку в селе Победино, где уже в этом году начнут строить дом на 24 квартиры. Новоселье переселенцы из аварийного жилья отметят в следующем году.
В разработке – проектная документация жилой застройки в райцентре на улице Ленина. Возле памятника Леонида Смирных расположатся четыре пятиэтажных жилых дома на 220 квартир. Возведение запланировано в 2022 – 2023 годах.
Отметим, по поручению губернатора Валерия Лимаренко Сахалинская область досрочно завершила программу расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило региону претендовать на предоставление дополнительной финансовой поддержки за счёт средств Фонда ЖКХ. С привлечением этих средств будут улучшены жилищные условия тех сахалинцев и курильчан, чьи дома были признаны аварийными уже после 1 января 2017 года.
Успехи реализации программы в регионе отмечают на федеральном уровне. Так, в рамках рабочего заседания попечительского совета Фонда развития территорий вице-премьер Марат Хуснуллин особо отметил Сахалинскую область, на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию Сахалинскую область вновь отметили как лидера жилищного строительства среди регионов России.
В 2021 году новоселье в Сахалинской области отметили почти 4 тысячи человек. В 2022 году планируется переезд более 5 тысяч сахалинцев и курильчан. Всего в ближайшую пятилетку ключи от квартир получат около 30 тысяч жителей региона.
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