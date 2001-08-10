В Амурской области отменен обязательный масочный режим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сайте правительства Амурской области опубликовали распоряжение губернатора об отмене обязательного масочного режима в регионе, пишет ИА "Порт Амур". Он был введен больше двух лет назад - в апреле 2020 года. Требование отменили 30 мая 2022 года.

Из документа исключили фразу об «обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания».

Ношение масок теперь носит рекомендательный характер. Ранее нормативный акт требовал "обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в объектах розничной торговли, предоставления услуг, местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах".

Сейчас слово "обеспечить" заменили на "рекомендовать".